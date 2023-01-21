Александра Солдатова объявила о своей беременности

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила о своей беременности.



Спортсменка опубликовала в своих социальных сетях фотографии, на которых запечатлено, как она стоит на пляже с округлившимся животом.



«Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами своим новым жизненным этапом. Мы ждём пополнение», — подписала фотографии гимнастка.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРЫ СОЛДАТОВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРЫ СОЛДАТОВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРЫ СОЛДАТОВОЙ

Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года в возрасте 22 лет гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.