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Александра Солдатова объявила о своей беременности

Александра Солдатова объявила о своей беременности
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила о своей беременности.

Спортсменка опубликовала в своих социальных сетях фотографии, на которых запечатлено, как она стоит на пляже с округлившимся животом.

«Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами своим новым жизненным этапом. Мы ждём пополнение», — подписала фотографии гимнастка.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРЫ СОЛДАТОВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРЫ СОЛДАТОВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРЫ СОЛДАТОВОЙ

Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года в возрасте 22 лет гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.

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