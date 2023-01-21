Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на «Мемориале Лукашевича и Серёдкина»

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина», проходящих в Челябинске.

На соревнованиях по прыжкам высоту среди женщин Ласицкене победила с результатом 1,95 метра, высоту она взяла с первой попытки. Высота 2,02 метра спортсменке не покорилась. Второй стала Кристина Королёва (1,88), третьей — Наталья Спиридонова (1,88).

У мужчин победу одержал Данил Лысенко с результатом 2,32 м. Второе место занял Илья Иванюк (2,23), третье — Никита Анищенков (2,19).

В соревнованиях по прыжкам с шестом, которые прошли в смешанном формате, первой стала Полина Кнороз, взявшая высоту 4,61 метра. Серебро выиграла Аксана Гатауллина (4,51), бронза досталась Михаилу Шмыкову (5,51). Гандикап между мужчинами и женщинами по регламенту дисциплины составил 1 метр.