«Динамо-Ак Барс» победило «Спарту» в матче женской волейбольной Суперлиги
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Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» одержали победу над нижегородской «Спартой» в гостевом матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая сегодня в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счётом 3-0 (25:14, 25:21, 25:16).
В других матчах игрового дня челябинское «Динамо-Метар» дома переиграло «Динамо» из Краснодара со счётом 3-0 (25:20, 25:19, 25:13), а саратовский «Протон» также в трёх партиях на выезде победил «Липецк» — 3-0 (25:17, 25:18, 25:10).
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 16-й тур
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (14:25, 21:25, 16:25)
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:13)
«Липецк» — «Протон» — 0-3 (17:25, 18:25, 10:25).
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