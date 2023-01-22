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Стали известны все финалисты престижного снукерного турнира World Grand Prix — 2023

Стали известны все финалисты престижного снукерного турнира World Grand Prix — 2023
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Стал известен второй финалист профессионального снукерного турнира World Grand Prix — 2023, который проходит в английском Челтнеме.

Им стал чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп. В полуфинальном матче Трамп со счётом 6:2 обыграл своего соотечественника, чемпиона мира 2005 года Шона Мёрфи.

За титул Трамп поборется с пятым номером мирового рейтинга Марком Алленом. В полуфинальной встрече Аллен со счётом 6:1 обыграл представителя Таиланда Ноппона Саенгхама, занимающего 33-е место в мировом табеле о рангах.

Отметим, что семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 2:4 именно Саенгхаму.

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