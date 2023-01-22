Магнус Карлсен два очка уступает лидеру на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

21 января состоялись партии 7-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Он получился на редкость результативным. Сразу четыре партии завершились победой одного из гроссмейстеров. Среди выигравших – Рамешбабу Прагнанандха, Уэсли Со, Магнус Карлсен и Нодирбек Абдусатторов.
Представитель Узбекистана находится на первой строчке турнирной таблицы и увеличил своё преимущество до одного балла. В активе Абдусатторова 5,5 очка. На балл меньше сразу у четырёх шахматистов: Аниша Гири, Фабиано Каруаны, Прагнанандхи и Со. У Карлсена, в предыдущих турах потерпевшего два поражения, — 3,5 очка и девятое место.
Результаты партий 7-го тура
Арджун Эригайси – Нодирбек Абдусатторов 0:1
Левон Аронян – Аниш Гири 0,5:0,5
Пархам Магсудлу – Фабиано Каруана 0,5:0,5
Рамешбабу Прагнанандха – Йорден ван Форест 1:0
Гукеш Доммараджу – Уэсли Со 0:1
Магнус Карлсен – Рихард Раппорт 1:0
Винсент Каймер – Дин Лижэнь 0,5:0,5
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