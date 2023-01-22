«КПРФ» победил «Торпедо» во втором очном матче команд в мини-футбольной Суперлиге

Столичный «КПРФ» обыграл нижегородское «Торпедо» во втором очном матче команд в рамках 11-го тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, закончилась победой гостей со счётом 6:3.

Голы: 0-1 Крыкун (Багиров), 0-2 Лысков (Асадов), 0-3 Крыкун (Лысков), 0-4 Крыкун (Цайдер), 1-4 Янник, 1-5 Баталья (Лысков), 2-5 Дуду, 2-6 Шимбинья, 3-6 Телегин

После сегодняшней встречи «КПРФ» располагается на втором месте турнирной таблицы с 44 очками. «Торпедо» занимает седьмое место. Возглавляет турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги на данный момент «Норильский никель», имеющий 46 очков в своём активе.



Чемпионат России по мини-футболу. 11-й тур



«Торпедо» – «КПРФ» – 3:6