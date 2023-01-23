Карякин: Путин мог бы стать хорошим шахматистом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать хорошим шахматистом.
«Я уверен в этом. Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам.
Безусловно, да, он стал бы хорошим шахматистом. И моя мечта – сыграть с ним в шахматы. Мы не раз встречались. Более того, однажды это было на открытии шахматного клуба в Суворовском училище.
И у меня была возможность сыграть в шахматы, но у Владимира Владимировича составлен очень плотный график. И поэтому не получилось», – приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».
Напомним, в декабре после поражения от Андрея Филатова на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Карякин сообщил о намерении баллотироваться на пост главы региональной шахматной федерации.
- 23 января 2023
-
13:10
-
12:10
-
08:00
-
01:57
-
00:34
- 22 января 2023
-
21:36
-
21:04
-
09:52
-
08:00
-
02:49
-
01:36
-
00:17
- 21 января 2023
-
23:23
-
20:21
-
18:40
-
18:21
-
16:13
-
16:06
-
10:15
-
09:40
-
09:25
-
00:25
- 20 января 2023
-
23:14
-
23:05
-
21:02
-
20:06
-
17:05
-
11:00
-
10:45
-
08:00
-
00:21
- 19 января 2023
-
23:37
-
23:07
-
22:44
-
22:33