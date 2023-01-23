Карякин: Путин мог бы стать хорошим шахматистом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать хорошим шахматистом.



«Я уверен в этом. Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам.



Безусловно, да, он стал бы хорошим шахматистом. И моя мечта – сыграть с ним в шахматы. Мы не раз встречались. Более того, однажды это было на открытии шахматного клуба в Суворовском училище.



И у меня была возможность сыграть в шахматы, но у Владимира Владимировича составлен очень плотный график. И поэтому не получилось», – приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в декабре после поражения от Андрея Филатова на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Карякин сообщил о намерении баллотироваться на пост главы региональной шахматной федерации.