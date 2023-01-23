Южнокорейский гандболист получил синюю карточку за удар соперника в промежность

На проходящем в эти дни в Швеции и Польше чемпионате мира по гандболу среди мужчин произошёл ещё один инцидент с вынесением игроку синей карточки.
В матче за Кубок президента, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е, сошлись команды Южной Кореи и Чили. За три минуты до конца встречи игрок сборной Южной Кореи Пак Ёун Чун ударил коленом в промежность чилийца Родриго Салинаса, который рухнул на паркет, испытывая сильную боль. Арбитры остановили игру и просмотрели видеоповтор инцидента, по итогам которого южнокореец получил синюю карточку.
Напомним, Международная федерация гандбола (IHF) утвердила внедрение синих карточек 1 июля 2016 года. Данный судейский элемент был разработан на случай особо грубых нарушений правил с обязательным занесением случившегося в протокол. Это может повлечь за собой разбирательство дисциплинарного комитета и наложение дополнительных санкций на игрока, нарушившего правила. Игрок, получивший синюю карточку, удаляется с поля.
Матч завершился со счётом 33:26 в пользу сборной Чили.
Отметим, что 19 января синюю карточку увидел перед собой также игрок сборной США Пол Скорупа, который укусил соперника за руку в матче со сборной Бахрейна.
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