Марк Глуховский ушёл с поста исполнительного директора ФШР, его сменил Александр Ткачёв

Кандидат в мастера спорта, российский шахматист Марк Глуховский покинул пост исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР).
23 января состоялось заочное совещание наблюдательного совета ФШР, в рамках которого Глуховский подал в отставку, в должности его сменил Александр Ткачёв. Причины такого решения чиновника неизвестны.
Отметим, что Глуховский работал на посту исполнительного директора ФШР с 2014 года.
Ранее стало известно, что титулованная российская шахматистка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию с 1 января 2024 года. Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но позднее развелась. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин. Александра становилась чемпионкой мира по классическим шахматам, рапиду и блицу и победительницей шахматных Олимпиад в составе сборной России.
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