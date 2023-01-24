Определились все участники плей-офф на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, который проходит в Швеции и Польше, состоялись заключительные матчи 2-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Группа III
Катар — Аргентина 22:26 (9:12)
Сербия — Нидерланды 32:30 (15:17)
Германия — Норвегия 26:28 (16:18)
Группа IV
США — Бельгия 24:22 (14:12)
Хорватия — Бахрейн 43:32 (17:16)
Египет — Дания 25:30 (12:17)
Президентский кубок
Тунис — Алжир 30:25 (15:12)
Северная Македония — Марокко 40:25 (18:12)
Таким образом, в 1/4 финала чемпионата мира сыграют:
Франция — Германия
Норвегия — Испания
Швеция — Египет
Дания — Венгрия
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