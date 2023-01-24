Испанский гольфист Джон Рам: вижу много общего между мной и Коби Брайантом
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Бывший первый номер мирового рейтинга, испанский гольфист Джон Рам после победы на турнире The American Express рассказал, что одним из его кумиров в спорте, к советам которого он старался прислушиваться, был легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.
«Я провёл много времени, слушая множество его интервью и смотря видео, потому что вижу много общего между нами в том, как мы подходим к своему делу. Мастерство — ключевое слово для Коби. И учитывая эту одержимость, которую мы оба питаем (в отношении Брайанта подразумевается прошедшее время, поскольку он погиб в авиакатастрофе в 2020 году. — Прим. «Чемпионата») к игре, у него точно есть чему поучиться», — приводит слова Рама Tennis World USA.
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