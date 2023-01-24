23 января состоялось торжественное открытие Международного турнира «Шахматные звезды – 2023». Участников турнира приветствовали директор по маркетингу и медиа Crocus Group Елена Петрова и генеральный директор «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.



«От лица компании «Новые шахматы» я хочу поблагодарить партнеров, поддерживающих этот проект, и гроссмейстеров, которые прилетели из разных городов и стран, чтобы продемонстрировать зрелищную, яркую игру. Для любого бизнеса важно быть участником и инициатором созидательного процесса, а когда речь идет о поддержке спорта, особенно детского, это можно считать инвестицией в будущее всей страны», – отметил Сеймур Гусейнов.

Среди гроссмейстеров была проведена жеребьевка при участии главного судьи соревнований Артема Ахметова. Номера гроссмейстеров распределились в следующем порядке: 1 – Александра Горячкина, 2 – Сергей Карякин, 3 – Франсиско Вальехо, 4 – Раунак Садхвани, 5 – Владислав Артемьев, 6 – Бибисара Асаубаева, 7 – Санан Сюгиров, 8 – Екатерина Лагно, 9 – Теймур Раджабов, 10 – Александр Грищук.



Международный турнир «Шахматные звезды – 2023» проходит с 24 по 30 января в Vegas City Hall. Общий призовой фонд составляет 15 000 000 рублей. В новом турнире принимают участие десять выдающихся гроссмейстеров и сто юных шахматистов – финалисты детских отборочных этапов.