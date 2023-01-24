«Чеховские медведи» разгромили «СКИФ» и лидируют в гандбольной Суперлиге

«Чеховские медведи» разгромили краснодарский «СКИФ» в очередном матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Встреча в подмосковном Чехове завершилась со счётом 43:26 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Чеховских медведей» стал Александр Котов, забивший семь мячей. По пять раз отличились Дмитрий Санталов и Александр Емельяненко. У «СКИФа» восемь мячей на счету Руслана Дашко, семь голов забил Савелий Шалабанов.

«Чеховские медведи» набрали 22 очка в 13 матчах и вышли на промежуточное первое место, однако ЦСКА или «Виктор» уже сегодня могут догнать подмосковную команду, так как встречаются друг с другом. «СКИФ» с 11 очками располагается на седьмой позиции.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Чеховские медведи» (Московская область) – «СКИФ» (Краснодар) – 43:26 (23:11).