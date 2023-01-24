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Расписание четвертьфинальных матчей мужского чемпионата мира — 2023 по гандболу

Расписание четвертьфинальных матчей мужского чемпионата мира — 2023 по гандболу
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По итогам предварительного и основного раундов чемпионата мира по гандболу 2023 года среди мужских команд определились восемь сборных, которые продолжат борьбу за медали на стадии плей-офф. Четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 25 января, в Гданьске (Польша) и Стокгольме (Швеция).

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
1/4 финала. Расписание матчей

20:00 мск Норвегия – Испания
20:00 мск Дания – Венгрия
22:30 мск Франция – Германия
22:30 мск Швеция – Египет

Чемпионат мира по гандболу 2023 года среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. 27 января состоятся полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является Дания.

В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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