Расписание четвертьфинальных матчей мужского чемпионата мира — 2023 по гандболу

По итогам предварительного и основного раундов чемпионата мира по гандболу 2023 года среди мужских команд определились восемь сборных, которые продолжат борьбу за медали на стадии плей-офф. Четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 25 января, в Гданьске (Польша) и Стокгольме (Швеция).
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
1/4 финала. Расписание матчей
20:00 мск Норвегия – Испания
20:00 мск Дания – Венгрия
22:30 мск Франция – Германия
22:30 мск Швеция – Египет
Чемпионат мира по гандболу 2023 года среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. 27 января состоятся полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является Дания.
В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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