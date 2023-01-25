Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 25 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В среду, 25 января, пройдут четвертьфиналы, а также матчи за места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на 25 января.
15:00 мск. За 31-е место. Уругвай — Алжир
17:30 мск. За 29-е место. Саудовская Аравия — Марокко
17:30 мск. За 27-е место. Южная Корея – Северная Македония
20:00 мск. 1/4 финала. Норвегия – Испания
20:00 мск. 1/4 финала. Дания – Венгрия
22:30 мск. За 25-е место. Чили — Тунис
22:30 мск. 1/4 финала. Франция – Германия
22:30 мск. 1/4 финала. Швеция – Египет
Чемпионат мира по гандболу 2023 года среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. 27 января состоятся полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является Дания.
В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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