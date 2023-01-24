Александр Грищук: на ЧМ-2022 переживал за Марокко, очень болел за Хорватию

Российский гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал, за какие команды болел на чемпионате мира по футболу, состоявшемся в 2022 году в Катаре.

«Изначально у меня не было большого интереса смотреть турнир без России. Но, мне кажется, в итоге это получился самый интересный чемпионат мира. Я начал смотреть мировые первенства с 1994 года, и это — с отрывом наиболее интересное. И в группах многое решалось в последние моменты, и в плей-офф была куча интереснейших матчей. Я не болел за кого-то конкретного. Скорее, против кого-то. Обычно я поддерживаю аутсайдеров — переживал за Марокко, очень болел за Хорватию против Бразилии, потом против Аргентины», — приводит слова Грищука «Газета.Ru».

Чемпионат мира выиграла сборная Аргентины, в финале победившая французов. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью. Исход встречи решился в серии пенальти, где точнее оказались аргентинцы. Отметим, что сборная Марокко заняла четвёртое место — рекордное среди всех африканских и арабских команд. В матче за бронзу Хорватия оказалась сильнее Марокко — 2:1.