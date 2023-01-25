Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК ужесточил санкции против России и Беларуси, касающиеся проведения турниров и символики

МОК ужесточил санкции против России и Беларуси, касающиеся проведения турниров и символики
Комментарии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) после консультаций с членами МОК, спортсменами, международными федерациями по видам спорта и Национальными олимпийскими комитетами (НОК) подтвердил санкции против России и Беларуси и даже призвал к их усилению, сообщается на сайте МОК.

На территории России и Беларуси не могут быть проведены никакие международные соревнования, организуемые или поддерживаемые международными федерациями или НОК.

Флаг, гимн, цвета или любые другие обозначения России и Беларуси не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии, включая всё место его проведения.

Никто из российских и белорусских официальных должностных лиц не может быть приглашён и аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

Новость по теме
МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023