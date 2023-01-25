МОК ужесточил санкции против России и Беларуси, касающиеся проведения турниров и символики

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) после консультаций с членами МОК, спортсменами, международными федерациями по видам спорта и Национальными олимпийскими комитетами (НОК) подтвердил санкции против России и Беларуси и даже призвал к их усилению, сообщается на сайте МОК.
На территории России и Беларуси не могут быть проведены никакие международные соревнования, организуемые или поддерживаемые международными федерациями или НОК.
Флаг, гимн, цвета или любые другие обозначения России и Беларуси не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии, включая всё место его проведения.
Никто из российских и белорусских официальных должностных лиц не может быть приглашён и аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.
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