МОК приветствовал и одобрил возможность допуска россиян к азиатским соревнованиям

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) после консультаций с членами МОК, спортсменами, международными федерациями по видам спорта и Национальными олимпийскими комитетами (НОК) приветствовал инициативу Олимпийского совета Азии (ОСА) о допуске к азиатским соревнованиям российских спортсменов.
«МОК приветствовал и одобрил предложение Олимпийского совета Азии дать этим атлетам допуск к азиатским соревнованиям», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОК.
Согласно пресс-релизу, ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. Поэтому МОК планирует изучить возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.
Речь идёт только о тех спортсменах, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, а, следовательно, не выступают против мирной миссии МОК и открыто не поддерживают СВО, а также соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс. Все эти условия будут проверены перед допуском в индивидуальном порядке.
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