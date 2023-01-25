Гандболистки ЦСКА одержали 24-ю подряд победу в чемпионате России
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Гандболистки ЦСКА одержали 24-ю подряд победу в чемпионате России среди команд Суперлиги. В очередном матче предварительного этапа соревнований московская команда на своей площадке нанесла поражение волгоградскому «Динамо-Синаре» со счётом 32:25. У ЦСКА семь мячей забила Сара Ристовска, по четыре раза отличились Елена Михайличенко, Антонина Скоробогатченко и Анастасия Илларионова. В составе «Динамо-Синары» самой результативной была Варвара Сёмина, забившая девять мячей.
ЦСКА с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, «Динамо-Синара» с 24 очками располагается на седьмом месте.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
ЦСКА (Москва) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 32:25 (16:11).
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