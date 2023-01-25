МОК предлагает допустить россиян, не поддержавших СВО. Соглашаться ли на такие условия?

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в следующем опросе:

«МОК предложил вернуть на мировую арену под нейтральным флагом российских спортсменов, не замеченных в поддержке СВО на Украине. Стоит ли соглашаться на такие условия?»

«Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку.

В случае несоблюдения спортсменом критериев допуска международные федерации или организаторы соревнований должны немедленно снять спортсмена с состязаний и сообщить об инциденте в МОК», — говорится в свежем заявлении МОК.