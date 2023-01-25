Президент ОКР не согласен с ограничениями МОК по возвращению россиян на турниры

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на новый пресс-релиз МОК по поводу отстранения российских спортсменов. Организация рассматривает возможность допуска россиян, не выступавших с поддержкой СВО.
«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это ещё и два шага в противоположном направлении!
По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.
Однако, вместе с тем, мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.
Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний — обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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