«Ростов-Дон» обыграл «Балтийскую зарю» и вышел на второе место в женском ЧР по гандболу

Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Все они закончились крупными победами с разницей более чем в 10 мячей.
«Ростов-Дон» на своей площадке обыграл «Балтийскую зарю» со счётом 33:19, «Звезда» нанесла поражение «АГУ-Адыиф» — 40:26, а «Кубань» в гостях оказалась сильнее «Луча» — 39:27.
«Ростов-Дон» одержал 20-ю победу в 24 матчах и с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Звезда» с 32 очками располагается на пятом месте. В активе «Кубани» 28 очков, она находится на шестой строчке.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Ростов-Дон» — «Балтийская заря» (Санкт-Петербург) – 33:19 (15:14).
«Звезда» (Московская область) – «АГУ-Адыиф» (Майкоп) – 40:26 (22:16).
«Луч» (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 27:39 (11:20).
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