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Магнус Карлсен вышел на третье место на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

Магнус Карлсен вышел на третье место на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее
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25 января состоялись партии 10-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Магнус Карлсен чёрными фигурами нанёс поражение Пархаму Магсудлу, Гукеш Доммараджу белым цветом обыграл Рамешбабу Прагнанандху. Остальные партии завершились вничью.

Результаты партий 10-го тура

Нодирбек Абдусатторов – Дин Лижэнь 0,5:0,5.
Уэсли Со – Аниш Гири 0,5:0,5.
Пархам Магсудлу – Магнус Карлсен 0:1.
Рихард Раппорт – Левон Аронян 0,5:0,5.
Фабиано Каруана – Арджун Эригайси 0,5:0,5.
Гукеш Доммараджу – Рамешбабу Прагнанандха 1:0.
Йорден ван Форест – Винсент Каймер 0,5:0,5.

Возглавляет турнирную таблицу после десяти туров Нодирбек Абдусатторов, в активе которого семь очков. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с шестью очками в активе делят Карлсен и Уэсли Со.

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