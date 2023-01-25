Магнус Карлсен вышел на третье место на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

25 января состоялись партии 10-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Магнус Карлсен чёрными фигурами нанёс поражение Пархаму Магсудлу, Гукеш Доммараджу белым цветом обыграл Рамешбабу Прагнанандху. Остальные партии завершились вничью.



Результаты партий 10-го тура



Нодирбек Абдусатторов – Дин Лижэнь 0,5:0,5.

Уэсли Со – Аниш Гири 0,5:0,5.

Пархам Магсудлу – Магнус Карлсен 0:1.

Рихард Раппорт – Левон Аронян 0,5:0,5.

Фабиано Каруана – Арджун Эригайси 0,5:0,5.

Гукеш Доммараджу – Рамешбабу Прагнанандха 1:0.

Йорден ван Форест – Винсент Каймер 0,5:0,5.



Возглавляет турнирную таблицу после десяти туров Нодирбек Абдусатторов, в активе которого семь очков. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с шестью очками в активе делят Карлсен и Уэсли Со.