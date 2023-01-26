В Кремле отреагировали на условия МОК для допуска россиян к международным стартам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новый пресс-релиз Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения российских спортсменов. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии и не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

«Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку.

В случае несоблюдения спортсменом критериев допуска международные федерации или организаторы соревнований должны немедленно снять спортсмена с состязаний и сообщить об инциденте в МОК», — раскрывает свои требования МОК.