World Athletics назвал даты, когда обсудит возможность возвращения российских атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обсудит возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

«Позиция World Athletics заключается в том, что российские и белорусские спортсмены останутся исключенными из международных соревнований. В нынешний момент у World Athletics есть два отдельных решения совета, касающихся Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): одно — за допинг, а другое — за ситуацию между Россией и Украиной. На заседании нашего совета 21-23 марта мы получим отчет от рабочей группы о том, достаточная ли проведена работа, которую мы провели по очистке легкой атлетики в России, для отмены отстранения, связанного с допингом», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.

Напомним, в данное время российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований решением World Athletics.