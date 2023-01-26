World Athletics назвал даты, когда обсудит возможность возвращения российских атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обсудит возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.
«Позиция World Athletics заключается в том, что российские и белорусские спортсмены останутся исключенными из международных соревнований. В нынешний момент у World Athletics есть два отдельных решения совета, касающихся Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): одно — за допинг, а другое — за ситуацию между Россией и Украиной. На заседании нашего совета 21-23 марта мы получим отчет от рабочей группы о том, достаточная ли проведена работа, которую мы провели по очистке легкой атлетики в России, для отмены отстранения, связанного с допингом», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.
Напомним, в данное время российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований решением World Athletics.
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