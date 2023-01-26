В Швеции отреагировали на новость о возможном допуске россиян на ОИ-2024

Глава Шведского олимпийского комитета Петер Рейнебо прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на парижскую Олимпиаду 2024 года. Накануне в МОК заявили, что необходимо проработать вопрос отбора россиян и белорусов на Игры.



«Неудивительно, что это решение придёт в том или ином виде. В последние месяцы поднимался вопрос того, как это сделать, как должны проходить квалификации и так далее. Так что мы не удивлены, даже если у нас другое мнение», — приводит слова Рейнебо SVT.



Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа. Париж был выбран хозяином Игр 13 сентября 2017 года на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

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