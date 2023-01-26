Стало известно, когда пройдут шахматные турниры претендентов
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Мужской и женский турниры претендентов пройдут в апреле 2024 года, сообщается на сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
В каждом из турниров выступят по восемь участников. Рекомендуемый общий призовой фонд для обоих турниров составляет € 750 тысяч. Продолжительность соревнований составит 22 дня. Регламент турниров должен быть утверждён до 1 июля 2023 года.
Напомним, в июле российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил на турнире претендентов в Мадриде и завоевал право в 2023 году вновь сыграть титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Однако позднее норвежец отказался от участия в поединке, сославшись на усталость. В матче за звание 17-го чемпиона мира россиянин сыграет с Дин Лижэнем, ставшим вторым на соревновании в Испании.
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