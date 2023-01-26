Сборная Дании установила рекордную беспроигрышую серию на ЧМ по гандболу

Сборная Дании по гандболу установила рекордную беспроигрышную серию на чемпионатах мира, одержав победу во вчерашнем четвертьфинальном матче с командой Венгрии. Игра завершилась со счётом 40:23.

Матч со сборной Венгрии продлил беспроигрышную серию Дании до 26 матчей. Являясь чемпионами двух последних розыгрышей, датчане не проигрывают в матчах чемпионата мира с 2019 года.

Этот результат позволил датской команде стать абсолютным рекордсменом и превзойти сборную Франции, чья беспроигрышная серия на чемпионатах мира насчитывала 25 матчей и длилась с 2015 по 2019 год.

Стоит также отметить, что в игре с венграми датским гандболистам покорилось ещё одно достижение. Победа с разницей в 17 мячей стала рекордом, как самый крупный разгром в матчах плей-офф на чемпионатах мира по гандболу.