Юрий Бородавко: заявление МОК ещё больше политизировано. Кто будет определять критерии?

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Об этом стало известно после публикации пресс-релиза по итогам саммита организации, который прошёл 9 декабря 2022 года.



Накануне в МОК заявили, что это касается тех россиян, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Идея хорошая, но это решение ещё больше политизировано. Кто будет определять, какие критерии допуска? Это те же самые санкции. Спорт должен быть вне политики. Какие-то условия просто неприемлемы», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.