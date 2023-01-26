Роднина: в МОК пытаются внести раздрай. Это не положительные подвижки, а унизительные

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже.
«Олимпийский комитет высказал свою позицию — мы её все поддерживаем. Понятное дело, что это провокация: абсолютный раздрай в рядах спортсменов и граждан страны. Это совсем не положительные подвижки, а унизительные.
Нас проверяют. Мы несколько лет назад пошли на определённые формы наказания, потому что знали, что действительно есть спортсмены, которые нарушили. У нас были отобраны медали в некоторых видах спорта. Мы это наказание болезненно, но приняли.
А сейчас в чём дело? Теперь это никакие не подвижки, а наоборот, пытаются ещё больше внести сомнений и внутренний раздрай», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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