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Роднина: в МОК пытаются внести раздрай. Это не положительные подвижки, а унизительные

Роднина: в МОК пытаются внести раздрай. Это не положительные подвижки, а унизительные
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Олимпийский комитет высказал свою позицию — мы её все поддерживаем. Понятное дело, что это провокация: абсолютный раздрай в рядах спортсменов и граждан страны. Это совсем не положительные подвижки, а унизительные.

Нас проверяют. Мы несколько лет назад пошли на определённые формы наказания, потому что знали, что действительно есть спортсмены, которые нарушили. У нас были отобраны медали в некоторых видах спорта. Мы это наказание болезненно, но приняли.

А сейчас в чём дело? Теперь это никакие не подвижки, а наоборот, пытаются ещё больше внести сомнений и внутренний раздрай», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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