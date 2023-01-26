Губерниев считает, что с участием России привлекательность Азиатских игр повысится в разы

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Олимпийского комитета Азии. Ранее в организации предложили российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в Китае.



«Без сомнений, предложение интересное. Но надо смотреть, значит ли это, что мы забудем о европейских институтах. Соревнования были бы весьма интересными. Главное, чтобы нас не обманули: предложили, а будут ли хотеть страны, чтобы мы там приняли участие.



Но идея интересная. Благодаря нашим спортсменам вместе с Китаем и Японией повысится привлекательность Азиатских игр в разы. Это будет хорошая история. Но надо думать и взвешивать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.