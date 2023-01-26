В Госдуме высказались о предложении Олимпийского совета Азии выступить на Азиатских играх

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о заявлении Олимпийского комитета Азии. Ранее в организации предложили российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в Китае.
«Предложение на самом деле носит двоякий характер. Нужно внимательно разобраться с сутью предложения, какие права нам даёт переход из европейского континента на азиатский. Какие даются преимущества, кроме тех, что наши спортсмены могут участвовать в соревнованиях. Нужно смотреть, потому что наши футболисты ведут консультации с УЕФА по такому же вопросу. Мы знаем, что в большом количестве видов спорта мы лишены права участвовать по надуманным и незаконным причинам. Одновременно мы должны рассматривать любые возможности, чтобы вернуть спортсменов в соревновательный процесс.
Предложение очень интересное. Каждый вид спорта индивидуален, всероссийским спортивным федерациям нужно подойти к вопросу внимательно, изучить суть предложения и понять, какие возможности нам дают – дают ли право отбираться на чемпионат мира, Олимпийские игры. Очень важно мнение и самих федераций, и спортсменов, и Минспорта и Олимпийского комитета», – сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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