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Глава комитета спортсменов Норвегии поддержала возвращение россиян на международные старты

Глава комитета спортсменов Норвегии поддержала возвращение россиян на международные старты
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Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Сообщается, что Астрид Якобсен на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК) высказала мнение о том, что спортсменов не следует исключать на основании того, какой у них паспорт.

Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

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