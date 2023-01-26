Глава комитета спортсменов Норвегии поддержала возвращение россиян на международные старты

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты. Об этом сообщает норвежское издание NRK.
Сообщается, что Астрид Якобсен на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК) высказала мнение о том, что спортсменов не следует исключать на основании того, какой у них паспорт.
Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.
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