Глава комитета спортсменов Норвегии поддержала возвращение россиян на международные старты

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Сообщается, что Астрид Якобсен на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК) высказала мнение о том, что спортсменов не следует исключать на основании того, какой у них паспорт.

Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.