Украина пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Министр молодёжи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт высказался о предложении МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, если они не поддерживают СВО.
«Часть международных федераций возмущена усилиями МОК по содействию возвращению русских и белорусов. Их лидеры проигнорировали приглашение на олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.
Такая ситуация недопустима и для нашего государства. Мы обратились и обратимся ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока идёт военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине, российские и белорусские спортсмены не должны быть на международных соревнованиях!!!
Сейчас ведётся работа над дальнейшими возможными шагами и приоритетными мерами по продлению санкций и недопуску россиян и белорусов на международные соревнования. Если нас не услышат, не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — написал Гутцайт в соцсетях.
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