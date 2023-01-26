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Международная федерация дзюдо выступила за возвращение россиян на международные старты

Международная федерация дзюдо выступила за возвращение россиян на международные старты
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Международная федерация дзюдо (IJF) выступила за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

В заявлении президента IJF Мариуса Визера подчёркивается, что возглавляемая им организация продолжает отстаивать принципы недискриминации и честной игры.

«Реинтеграция дзюдоистов из России и Беларуси в международные соревнования опирается на неопровержимые аргументы. Прежде всего, одним из основных столпов Олимпийской хартии остается недискриминационное участие спортсменов без исключений.

Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты, независимо от их профессионального уровня, с начала военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и до сих пор никогда не участвовали в какой-либо военной деятельности и избегали участия в какой бы то ни было политической пропаганде, так как их решением было остаться в спорте и продолжать тренироваться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям.

Спорт всегда был, есть и останется важнейшей платформой единства, солидарности и дружбы, пусть не между нациями, но уж точно между людьми. Олимпийское движение и более широкое спортивное движение являются единственными мостами, которые в этот сложный момент могут наладить открытый диалог и создать модель примирения, которая могла бы вдохновить все стороны, участвующие в конфликте или поддерживающие его, на разрешение существующего антагонизма.

Я считаю, что осуждение спортсменов, которые своим участием в спорте явно поддерживают мир, дружбу и солидарность, в духе гуманности, является чрезмерной и неприемлемой мерой», — приводит слова Визера сайт IJF.

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