Расписание матчей 1/2 финала мужского чемпионата мира по гандболу — 2023

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В пятницу, 27 января, пройдут полуфиналы, а также матчи за 5-8-е места.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на 27 января.



17:30 мск. За 5-8-е места. Германия – Египет

20:00 мск. За 5-8-е места. Норвегия – Венгрия

20:00 мск. 1/2 финала. Испания – Дания

22:30 мск. 1/2 финала. Франция – Швеция

За выход в финал Франция будет бороться со Швецией в Стокгольме, а Дания и Испания сыграют в Гданьске.



Чемпионат мира по гандболу — 2023 среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. В последний день состоятся матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является сборная Дании, чья беспроигрышная серия на первенстве планеты продолжается с 2019 года и насчитывает уже 26 матчей.



В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.