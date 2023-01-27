Астрид Якобсен опровергла, что поддержала возвращение россиян на международные старты

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, опровергла, что комитет спортсменов Норвегии, главой которого она является, поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты.



«Следствием того, что обо мне пишут такие неточные вещи, является то, что я получаю много ненависти в ответ. Люди злятся. То, что происходит — большая несправедливость. Я не встречала в спортивном движении никого, кто поддерживал бы спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Они напечатали что-то, на что, как они знают, я могу ответить только сегодня вечером. У меня социально важная работа, которую нельзя отложить, сидя в телефоне. Они знают это.



Санкции и помощь Украине — это основа, и никогда не было никакой речи об их изменении. Дискуссии были о другом. Речь шла о том, есть ли возможность для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами снова участвовать в международных соревнованиях. Это обсуждалось с точки зрения ценности.



Сейчас есть много вопросов о том, как это осуществить на практике. Но сначала мы должны выяснить, должны ли мы отстаивать ценность того, что спорт является нейтральной площадкой и стоит ли нам работать с этой точки зрения.



Мы не принимали никаких решений в норвежском комитете. Я выступала за обсуждение этого вопроса. И это мы и сделали в первом туре. Пока мы не рассматривали практические аспекты того, как это будет работать. И может ли это сработать в принципе. Но у нас есть желание, чтобы спорт выполнял свою миссию.



Банить кого-то на основании паспорта неправильно. Это дискриминация, с этим согласны даже в ООН. Это нарушение прав человека. Должны быть и другие вещи, которые являются основанием для запрета в адрес отдельных спортсменов», — приводит слова Якобсен NRK.



Ранее издание NRK сообщило, что Астрид Якобсен на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК) высказала мнение о том, что спортсменов не следует исключать на основании того, какой у них паспорт.



Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

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