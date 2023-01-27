В Дании выступили против квалификации россиян на ОИ через Азию

Председатель спортивной конфедерации Дании Ханс Наторп раскритиковал одобрение Международным олимпийским комитетом возможной квалификации российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже через Азию. Накануне Олимпийский совет Азии объявил о готовности допустить россиян и белорусов на Азиатские игры и дать им возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.
«Мы принципиально считаем, что Россию сейчас нельзя возвращать в международный спорт. Ведь ситуация на Украине не изменилась. Она остается прежней и обостряется. Так что время для этого ещё не пришло.
Инициатива с Азией – не только политическая проблема, потому что это, конечно, будет означать и перенос олимпийских квот из Европы в Азию. При прочих равных это затронет страны, которым придётся конкурировать в Европе за меньшее количество мест.
С другой стороны, россиянам действительно будет выгодно перебраться в Азию, потому что в некоторых случаях конкуренция в азиатском отборе не такая жёсткая, как в европейском», – приводит слова Наторпа BT.
Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года. На них будут разыгрываться олимпийские путёвки во многих видах спорта.
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