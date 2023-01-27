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Пернилла Виберг поддержала намерение МОК допустить россиян на ОИ 2024 и 2026 годов

Пернилла Виберг поддержала намерение МОК допустить россиян на ОИ 2024 и 2026 годов
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Двукратная олимпийская чемпионка, бывшая шведская горнолыжница Пернилла Виберг поддержала намерение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 и 2026 годов.

«Я всегда буду отстаивать спортсменов и их права. Политика и спорт всегда должны быть разделены. ООН раскритиковала МОК и его решение в феврале. По словам ООН, нейтральные флаги и отсутствие гимнов означают, что спорт больше, чем национальные границы, и может способствовать миру во всём мире», — приводит слова Виберг Aftonbladet.

Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

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