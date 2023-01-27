«Зенит-Казань» продлил контракт с Вербовым ещё на один сезон

Бронзовый призёр чемпионата России – 2022 «Зенит-Казань» продлил контракт с главным тренером Алексеем Вербовым до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба казанской команды.

Следующий сезон станет для Вербова уже четвёртым на посту главного тренера клуба из столицы Татарстана.

Под руководством Вербова казанская команда завоевала три Кубка России (2019, 2021, 2022), серебряные (2020) и бронзовые (2022) медали чемпионата России, а также выиграла Всероссийскую Спартакиаду (2022) под флагом Татарстана.

Отметим, что Вербов провёл в качестве игрока в составе «Зенита-Казань» семь сезонов на позиции либеро. В составе сборной России Алексей Вербов является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр.