Стадион в Челябинске обновят к чемпионату России по лёгкой атлетике

Стадион имени Елены Елесиной в Челябинске обновят к летнему чемпионату России по лёгкой атлетике, который пройдёт с 3 по 6 августа 2023 года.
«На трибунах вместо деревянных скамеек поставят удобные сиденья, а на самом стадионе построят дополнительную разминочную трассу. Также заменят освещение: то, которое есть, не устраивает федеральный телеканал, который планирует провести трансляцию.
Для проведения международных и российских соревнований необходим разминочный круг протяженностью не менее 200 метров,. Есть три беговые дорожки в рамках нашей территории, мы их закольцуем и войдем во все стандарты», — сообщил директор стадиона Александр Ильиных.
Челябинск уже принимал чемпионат России по лёгкой атлетике в 2020 году. После этого стадион имени Елены Елесиной начали ремонтировать по частям. Так, в прошлом году к Всероссийской Спартакиаде среди сильнейших по лёгкой атлетике отремонтировали беговые дорожки в здании стадиона.
- 27 января 2023
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
11:14
-
10:42
-
10:00
-
09:56
-
01:33
-
00:41
-
00:02
- 25 января 2023
-
23:22
-
23:06
-
22:42