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Стадион в Челябинске обновят к чемпионату России по лёгкой атлетике

Стадион в Челябинске обновят к чемпионату России по лёгкой атлетике
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Стадион имени Елены Елесиной в Челябинске обновят к летнему чемпионату России по лёгкой атлетике, который пройдёт с 3 по 6 августа 2023 года.

«На трибунах вместо деревянных скамеек поставят удобные сиденья, а на самом стадионе построят дополнительную разминочную трассу. Также заменят освещение: то, которое есть, не устраивает федеральный телеканал, который планирует провести трансляцию.

Для проведения международных и российских соревнований необходим разминочный круг протяженностью не менее 200 метров,. Есть три беговые дорожки в рамках нашей территории, мы их закольцуем и войдем во все стандарты», — сообщил директор стадиона Александр Ильиных.

Челябинск уже принимал чемпионат России по лёгкой атлетике в 2020 году. После этого стадион имени Елены Елесиной начали ремонтировать по частям. Так, в прошлом году к Всероссийской Спартакиаде среди сильнейших по лёгкой атлетике отремонтировали беговые дорожки в здании стадиона.

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