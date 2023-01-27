Стадион в Челябинске обновят к чемпионату России по лёгкой атлетике

Стадион имени Елены Елесиной в Челябинске обновят к летнему чемпионату России по лёгкой атлетике, который пройдёт с 3 по 6 августа 2023 года.



«На трибунах вместо деревянных скамеек поставят удобные сиденья, а на самом стадионе построят дополнительную разминочную трассу. Также заменят освещение: то, которое есть, не устраивает федеральный телеканал, который планирует провести трансляцию.



Для проведения международных и российских соревнований необходим разминочный круг протяженностью не менее 200 метров,. Есть три беговые дорожки в рамках нашей территории, мы их закольцуем и войдем во все стандарты», — сообщил директор стадиона Александр Ильиных.

Челябинск уже принимал чемпионат России по лёгкой атлетике в 2020 году. После этого стадион имени Елены Елесиной начали ремонтировать по частям. Так, в прошлом году к Всероссийской Спартакиаде среди сильнейших по лёгкой атлетике отремонтировали беговые дорожки в здании стадиона.