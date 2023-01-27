Российских спортсменов не допустят до Европейских игр — 2023

Организаторы Европейских игр 2023 года в Польше не допустят к участию российских и белорусских спортсменов, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета. МОК ранее объявил о готовности рассмотреть вопрос допуска россиян и белорусов на Азиатские игры и дать возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.
«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове.
В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», – говорится в сообщении пресс-службы Европейских олимпийских комитетов.
Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже.
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