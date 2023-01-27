ЦСКА примет «Кубань» в четвертьфинале Кубка России

В пятницу, 27 января, ЦСКА дома сыграет с краснодарской «Кубанью» в матче четвертьфинала Кубка России – 2022/2023.



«Кубань» основана в 1973 году. Краснодарская команда является чемпионом СССР, двукратным победителем Кубка обладателей кубков, четырёхкратным вице-чемпионом России.



ЦСКА и «Кубань» впервые сыграют друг против друга в рамках Кубка России. Всего в своей истории команды встречались в матчах Суперлиги 10 раз, и во всех матчах армейская команда одержала победы. Первая игра состоялась 13 февраля 2020 года.

Встреча пройдет в Москве на площадке ВА «Динамо» по адресу: ул. Василисы Кожиной, 13. Начало матча в 19:30. Всех зрителей будет ждать захватывающий гандбол. Билеты вы можете приобрести по ссылке.

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем трофея.