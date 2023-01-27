Почти 400 комплектов медалей разыграли на Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани

2154 спортсмена и члена делегаций из 59 регионов России и Республики Беларусь приняли участие в Единых Играх Специальной Олимпиады, которые прошли в Казани с 22 по 26 января. Атлеты получили 387 комплектов медалей.

Россияне с большим интересом следили за ходом Игр: на трибунах спортсменов поддерживали почти девять тысяч болельщиков, а трансляцию яркой и трогательной церемонии открытия посмотрели более двух миллионов зрителей. 896 волонтёров из 36 регионов России ежедневно заботились об участниках и гостях соревнований.

«Единые Игры являются нашим большим совместным успехом и важным шагом вперёд как для инклюзивного сообщества России, так и для общества в целом. Люди с интеллектуальными нарушениями заслуживают счастливую, полноценную жизнь. Наши Игры – это не обычные соревнования, это торжество любви и добра. Мы стремимся улучшить жизни людей с интеллектуальными нарушениями, а они делятся с нами своей чистотой и искренностью. Всем нам этот спортивный праздник запомнится на всю жизнь», – сказала президент Специальной Олимпиады Ольга Слуцкер.

Единые Игры Специальной Олимпиады – новый формат не только для России, но и для всего мира. Соревнования такого масштаба и такого формата для людей с интеллектуальными нарушениями еще никогда не проводились. Единые Игры прошли одновременно по десяти летним и восьми зимним видам спорта.