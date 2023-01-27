Почти 400 комплектов медалей разыграли на Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани

2154 спортсмена и члена делегаций из 59 регионов России и Республики Беларусь приняли участие в Единых Играх Специальной Олимпиады, которые прошли в Казани с 22 по 26 января. Атлеты получили 387 комплектов медалей.
Россияне с большим интересом следили за ходом Игр: на трибунах спортсменов поддерживали почти девять тысяч болельщиков, а трансляцию яркой и трогательной церемонии открытия посмотрели более двух миллионов зрителей. 896 волонтёров из 36 регионов России ежедневно заботились об участниках и гостях соревнований.
«Единые Игры являются нашим большим совместным успехом и важным шагом вперёд как для инклюзивного сообщества России, так и для общества в целом. Люди с интеллектуальными нарушениями заслуживают счастливую, полноценную жизнь. Наши Игры – это не обычные соревнования, это торжество любви и добра. Мы стремимся улучшить жизни людей с интеллектуальными нарушениями, а они делятся с нами своей чистотой и искренностью. Всем нам этот спортивный праздник запомнится на всю жизнь», – сказала президент Специальной Олимпиады Ольга Слуцкер.
Единые Игры Специальной Олимпиады – новый формат не только для России, но и для всего мира. Соревнования такого масштаба и такого формата для людей с интеллектуальными нарушениями еще никогда не проводились. Единые Игры прошли одновременно по десяти летним и восьми зимним видам спорта.
- 27 января 2023
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
11:14
-
10:42
-
10:00
-
09:56
-
01:33
-
00:41