«Урал» на тай-брейке обыграл АСК в мужской волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Самой напряжённой получилась встреча в Уфе, где местный «Урал» на тай-брейке обыграл нижегородский АСК со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 25:19, 22:25, 15:10).

«Урал» с 12 победами и 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, АСК с шестью победами и 18 очками – 11-й.

«Кузбасс» в гостях обыграл «Нефтяник» со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 26:24), одержал 13-ю победу и с 37 очками вышел на промежуточное пятое место.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 20-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) – «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3 (19:25, 20:25, 24:26).

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Факел» (Новый Уренгой) – 0:3 (15:25, 10:25, 35:37).

«Урал» (Уфа) – АСК (Нижний Новгород) – 3:2 (25:21, 22:25, 25:19, 22:25, 15:10).