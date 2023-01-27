«Урал» на тай-брейке обыграл АСК в мужской волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Самой напряжённой получилась встреча в Уфе, где местный «Урал» на тай-брейке обыграл нижегородский АСК со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 25:19, 22:25, 15:10).
«Урал» с 12 победами и 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, АСК с шестью победами и 18 очками – 11-й.
«Кузбасс» в гостях обыграл «Нефтяник» со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 26:24), одержал 13-ю победу и с 37 очками вышел на промежуточное пятое место.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 20-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) – «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3 (19:25, 20:25, 24:26).
«Газпром-Югра» (Сургут) – «Факел» (Новый Уренгой) – 0:3 (15:25, 10:25, 35:37).
«Урал» (Уфа) – АСК (Нижний Новгород) – 3:2 (25:21, 22:25, 25:19, 22:25, 15:10).
- 27 января 2023
-
20:55
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:00
-
11:44