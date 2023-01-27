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Николай Валуев: условия МОК абсолютно унизительны для российских спортсменов

Николай Валуев: условия МОК абсолютно унизительны для российских спортсменов
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Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях возможного допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

МОК обсуждает допуск российских и белорусских спортсменов, не высказывавших публичную поддержку СВО, для проверки чего атлетам предстоит пройти индивидуальную проверку.

«Условия МОК по допуску на международные соревнования абсолютно унизительны для российских спортсменов. Индивидуальную проверку чего предстоит пройти нашим спортсменам? Мозгов? Так это не проверяется. А за остальным и так ВАДА следит», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

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