Гандболистки ЦСКА вышли в полуфинал Кубка России, обыграв «Кубань»
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В Москве завершился первый четвертьфинальный матч Кубка России по гандболу среди женских команд. ЦСКА на своей площадке нанёс поражение краснодарской «Кубани» со счётом 30:26 и стал первым полуфиналистом турнира.
Самым результативным игроком в составе ЦСКА стала Елена Михайличенко, забившая восемь мячей. Семь раз отличилась Антонина Скоробогатченко. В составе «Кубани» восемь мячей записала на свой счёт Анастасия Шавман, шесть — Виктория Жилинскайте.
В других четвертьфиналах 28 и 30 января встретятся «Черноморочка» и «Звезда», «Астраханочка» и «Лада», «Динамо-Синара» и «Ростов-Дон». ЦСКА проводит турнир в ранге действующего обладателя трофея.
Гандбол. Кубок России. Женщины
1/4 финала
ЦСКА (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 30:26 (14:12).
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