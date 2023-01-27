Гандболистки ЦСКА вышли в полуфинал Кубка России, обыграв «Кубань»

В Москве завершился первый четвертьфинальный матч Кубка России по гандболу среди женских команд. ЦСКА на своей площадке нанёс поражение краснодарской «Кубани» со счётом 30:26 и стал первым полуфиналистом турнира.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стала Елена Михайличенко, забившая восемь мячей. Семь раз отличилась Антонина Скоробогатченко. В составе «Кубани» восемь мячей записала на свой счёт Анастасия Шавман, шесть — Виктория Жилинскайте.

В других четвертьфиналах 28 и 30 января встретятся «Черноморочка» и «Звезда», «Астраханочка» и «Лада», «Динамо-Синара» и «Ростов-Дон». ЦСКА проводит турнир в ранге действующего обладателя трофея.

Гандбол. Кубок России. Женщины

1/4 финала

ЦСКА (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 30:26 (14:12).