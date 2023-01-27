Определился первый финалист мужского чемпионата мира по гандболу — 2023

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершился первый полуфинальный матч и определился первый финалист. Им стала сборная Дании, которая в Гданьске нанесла поражение команде Испании со счётом 26:23.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

1/2 финала

Испания – Дания – 23:26 (10:15).



Во втором полуфинале, который пройдёт в Стокгольме, Франция будет бороться со Швецией.



Чемпионат мира по гандболу — 2023 среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. В последний день состоятся матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является сборная Дании, чья беспроигрышная серия на первенстве планеты продолжается с 2019 года и насчитывает уже 27 матчей.



В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.