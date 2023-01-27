Экс-глава ВАДА Паунд высказался за возвращение российских спортсменов

Экс первый президент и основатель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), самый долгосрочный член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард (Дик) Паунд высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Я менее оптимистично отношусь к таким геополитическим вещам, потому что это оскорбительно, вымещать претензии на спортсменах, которые никак не участвуют в военных действиях. Они за это не голосовали и не участвуют в этом. И вы хотели бы сказать, смотрите, что-то происходит там, в реальном мире. Но я считаю, спорт должен оставаться позитивным примером. Мы должны поощрять людей встречаться и конкурировать друг с другом.
Потому что точно таким же образом я узнал в 1960 году в Риме, что советские спортсмены не были теми ужасными скрягами, которыми нам их описывала пропаганда. Это всё культурный обмен и образовательный процесс, который, я думаю, имеет огромную ценность», — сказал Паунд в эфире аудиоподкаста Keep the Flame Alive.
На Олимпийских играх 1960 года в Риме Паунд представлял Канаду в соревнованиях по плаванию. С 1978 года он является членом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но проиграл бельгийцу Жаку Рогге.
Ранее в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
- 27 января 2023
-
23:19
-
22:44
-
22:24
-
22:00
-
21:44
-
20:55
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47