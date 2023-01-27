Экс-глава ВАДА Паунд высказался за возвращение российских спортсменов

Экс первый президент и основатель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), самый долгосрочный член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард (Дик) Паунд высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я менее оптимистично отношусь к таким геополитическим вещам, потому что это оскорбительно, вымещать претензии на спортсменах, которые никак не участвуют в военных действиях. Они за это не голосовали и не участвуют в этом. И вы хотели бы сказать, смотрите, что-то происходит там, в реальном мире. Но я считаю, спорт должен оставаться позитивным примером. Мы должны поощрять людей встречаться и конкурировать друг с другом.



Потому что точно таким же образом я узнал в 1960 году в Риме, что советские спортсмены не были теми ужасными скрягами, которыми нам их описывала пропаганда. Это всё культурный обмен и образовательный процесс, который, я думаю, имеет огромную ценность», — сказал Паунд в эфире аудиоподкаста Keep the Flame Alive.

На Олимпийских играх 1960 года в Риме Паунд представлял Канаду в соревнованиях по плаванию. С 1978 года он является членом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но проиграл бельгийцу Жаку Рогге.

Ранее в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).