Захарова: все попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.
«Все попытки выдавить нашу страну из международного спорта, а они очевидны, просто находятся разные предлоги, обречены на провал. Это должны понимать и те, кто на словах радеет за высокие моральные принципы и независимость спорта от политики.
Любые искусственные требования, особенно политического характера, которые предъявляются к нашим спортсменам, к другим спортсменам в качестве условий для их участия на мировых спортивных мероприятиях, которые делаются по линии Международного олимпийского комитета, тем более в рамках ультимативной повестки, ущербны и неприемлемы», — приводит слова Захаровой ТАСС.
- 28 января 2023
-
00:50
-
00:36
- 27 января 2023
-
23:19
-
22:44
-
22:24
-
22:00
-
21:44
-
20:55
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19